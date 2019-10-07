الاكثر مشاهدة - بعيدًا عن ‘‘بن سلمان’’ صفقة ضخمة بين ترامب وأمير سعودي تقلب الأمور في المملكة رأسًا على عقب

شكرا لقرائتكم خبر عن بعيدًا عن ‘‘بن سلمان’’ صفقة ضخمة بين ترامب وأمير سعودي تقلب الأمور في المملكة رأسًا على عقب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن الرئيس "دونالد ترامب" تعهد بمساعدة المملكة العربية السعودية في الانضمام إلى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى "G7".

وأكدت الصحيفة، في تقرير تناول اتصالات الرئيس الأمريكي مع زعماء أجانب، استنادا إلى شهادات 12 مسؤولا أمريكيا حاليا وسابقا، أن "ترامب"، في اتصال مع عضو في الأسرة الملكية السعودية، لم يكشف اسمه، قال إنه سيدعم انضمام الرياض إلى هذه المجموعة الدولية.

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غير أن المملكة لم تُدع في نهاية المطاف إلى مجموعة G7.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سابق ذكره أن السعودية "لم تكن مرشحا مناسبا للانضمام إلى المجموعة بسبب اضطهاد النساء ووجود سجل لها في انتهاكات حقوق الإنسان فيها".

وأضاف أن G7 يجب أن تضم "الحلفاء الذين يشاركوننا قيمنا الأساسية والالتزام الأكثر صرامة بدعم النظام القائم على القواعد".

وتمر الولايات المتحدة بمواجهة سياسية عنيفة تسببت بها فضيحة حول مكالمة هاتفية بين "ترامب" والرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، حيث نشرت وسائل إعلام محلية، في سبتمبر/أيلول الماضي، تقارير تحدثت عن محاولة "ترامب" دفع نظيره لفتح تحقيق بحق "هانتر بايدن"، نجل "جو بايدن"، نائب الرئيس الأمريكي السابق.

ويتهم الديمقراطيون "ترامب" بأنه عمل انطلاقا من مصالحه السياسية وهدد "زيلينسكي" بوقف المساعدات من واشنطن لكييف، وذلك في الوقت الذي يعتبر فيه "بايدن" الأب منافسا أساسيا للرئيس الأمريكي الحالي في انتخابات الرئاسة المقبلة عام 2020.

واستفاد الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي، بزعامة رئيسة مجلس النواب، "نانسي بيلوسي"، من هذه الفضيحة لدراسة إمكانية عزل "ترامب"، الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري.