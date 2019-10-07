الاكثر مشاهدة - العدو اللدود للإمارات في الحكومة الشرعية يكشف موعد خروجها من اليمن.. وماذا يطلب محمد بن زايد شخصيًا

شكرا لقرائتكم خبر عن العدو اللدود للإمارات في الحكومة الشرعية يكشف موعد خروجها من اليمن.. وماذا يطلب محمد بن زايد شخصيًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ​وصف وزير النقل بالحكومة اليمنية المعترف بها، صالح الجبواني، اليوم الاثنين، دولة الامارات العربية بـ “المعتدية”.

وقال الجبواني في تغريدة على صفحته بموقع التدوين المصغر “تويتر”، أن ” الإمارات دولة معتدية وإصرارها على البقاء بالقوة سيحولها لدولة إحتلال”.

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وأضاف: “لم تنسحب الإمارات وليس لديها النية للانسحاب بل تعزز قواتها في المناطق الجنوبية الواقعة تحت سيطرتها”.

وتابع قائلاً: “ستخرج الإمارات لكن محمد بن زايد لن يخرج إلا بعد أن يغرق بلادنا في بحور من الدم بدأها بالانقلاب الغادر في عدن”.

وكانت الامارات اعلنت خلال الاشهر الماضية انسحاب قواتها من اليمن، لتحل محلها القوات اليمنية التي دربتها.

جدير بالذكر أن دولة الامارات تعد ثاني دولة في التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، بعد المملكة العربية السعودية التي تقوده.