الاكثر مشاهدة - ورد الآن : طرد الإمارات وتسليم عدن لطرف ثالث وبدء استلامها فورًا .. وإعلان عاصمة جديدة لليمن وهيكلة قوات الانتقالي وضمها للشرعية .. وهذه (تفاصيل الصفقة)

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : طرد الإمارات وتسليم عدن لطرف ثالث وبدء استلامها فورًا .. وإعلان عاصمة جديدة لليمن وهيكلة قوات الانتقالي وضمها للشرعية .. وهذه (تفاصيل الصفقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر يمنية عن تحول كامل في الأزمة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، لتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن.

ونقلت وكالة رويترز، والشرق الاوسط عن مصادر متطابقة، أن "الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي يقتربان من اتفاق لإنهاء المواجهة في عدن بإشراف سعودي".

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إلى ذلك، كشف الصحفي اليمني‘ عبدالرقيب الهدياني، عن إيجاد قوات محايدة، لاستلام العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضح الهدياني في منشور له على صفحته الشخصية في "فيسبوك، رصده "ناس تايمز" أن "قوات العمالقة وخصوصا القريبة من السعودية ستكون في اطار القوة المحايدة التي تستلم عدن من الانتقالي والإمارات".

وأشار إلى :"أن تبقي شبوة عاصمة لأشهر حتى يتم تهيئة عدن واليوم جرى تدشين الجوازات وقبلها المطار وفتح مقر لوزارة الداخلية".

وأكد أن "السعودية ستدير عدن مؤقتا حتى يتم هيكلة قوات الانتقالي وإشراكه في الحكومة ومن ثم تستلمها الداخلية اليمنية".

وأضاف الهدياني أن "السعودية تعمل على هيكلة وترتيب قوات الساحل الغربي الموالية للإمارات".. مشيرًا إلى أن نائب وزير الدفاع السعودي "خالد بن سلمان يزور الامارات حتى يتم تنفيذ الاتفاق دون أي عراقيل".

ولفت إلى أن "قوات سوادنية تغادر قاعدة العند بلحج وتصل ميناء الزيت بعدن استعداداً لمغادرة اليمن مساء اليوم"، بحسب مصدر عسكري.

وأكد الهدياني، أن تلك المعلومات تأتي في اطار الاتفاق والكلام والورق والاعلام السعودي ايضا".