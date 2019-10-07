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صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد رسالة ''بن سلمان''.. الحكومة ''الشرعية“ تعلن عن أولويات الرئيس ”هادي“ وتكشف عن ”تحركات مريبة“ في عدد من العواصم

عبر وزير الإعلام معمر الإرياني، الاحد 6 اكتوبر/تشرين الأول، عن أسفه لرد بعض الأطراف على دعوة نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، لليمنيين بتوحيد الصف لمواجهة مشروع الدمار والفوضى الايراني وتقديم مصلحة اليمن على أي مصالح أخرى، بالمزيد من استهداف القيادة السياسية والتحريض على الشرعية الدستورية. واعتبر الوزير الإرياني في تغريدات على ”تويتر“، قيام ما يسمى بالمجلس الانتقالي بتبني حملة تستهدف الشرعية وقيادتها بالتزامن مع تحرك قيادات حوثية للتأثير على موقف الشرعية، يضع علامات استفهام حول طبيعة العلاقة ومستوى التنسيق بين الطرفين ومخطط إسقاط الدولة وإعادة تقسيم اليمن لصالح طرفي الانقلاب. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وأكد وزير الإعلام أن الحفاظ على الدولة ومؤسساتها ووحدة الأراضي اليمنية هي من أهم أولويات رئيس الجمهورية، وهو ما ناضل لأجله في العاصمة صنعاء ولم يستسلم أو يفرط رغم حصاره واستهداف حياته من المليشيا الحوثية، ولن يفعل ذلك اليوم مهما بلغت حملات الاستهداف والتشويه. ودعا وزير الإعلام كافة الأحرار والشرفاء في الوطن من قوى سياسية ومفكرين وإعلاميين ونشطاء لإدانة الحملات المغرضة التي تتعرض لها الحكومة الشرعية، ومساندة القيادة السياسية في الحفاظ على مشروع الدولة وتحقيق حلم اليمن الاتحادي الذي يتسع لكل اليمنيين ويلبي طموحاتهم في التوزيع العادل للسلطة والثروة.

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