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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ...الاتحاد الاوروبي يباغت الجميع ويصعق كل اليمنيين في الداخل والخارج ويكشف لأول مرة موقفه من شرعية الرئيس هادي ومن هو الطرف الذي يعيق وقف الحرب



كشفت مسؤولة أوروبية عن تعرض الرئيس هادي لضغوطات من جهات سياسية يمنية لا تريد للحرب ان تتوقف. جاء ذلك على لسان (فيديركا موغيريني ) رئيسة المفوضية الأوروبية الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي أمام ورشة أوروبية حول قضايا الامن والسياسة في الشرق الاوسط. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وبحسب صحيفة ( De Morgen البلجيكية) علقت المسؤولة الاوروبية حول الوضع في اليمن قائلة : اعتقد ان اليمن اصبحت جاهزة اليوم اكثر من أي وقت آخر للحل السياسي وبدأت فعلاً ملامح ايقاف الحرب من خلال المبادرات المتبادلة بين الجماعة الحوثية والمملكة السعودية الى جانب استجابة الاطراف الخاصة بجنوب اليمن لحوار جدة باشراف سعودي. وقالت موغيريني ان المواجهات في جنوب اليمن أكدت ان اليمن بحاجة حقيقية الى حل سياسي شامل بعدما اصبح الرئيس اليمني سبباً في فتح الازمات وتوسيع رقعة الحروب في بلده وهذا ما أكدته تقارير رسميه حصل عليها الاتحاد الأوربي . وفي ردها على سؤال حول دعمهم لشرعية الرئيس اليمني قالت موغيريني : لقد بذل المجتمع الدولي جهوداً كبيرة الى جانب الرئيس اليمني ودعمه ولكن فشلت كل الجهود بسبب تعرض الرئيس اليمني لضغوطات من جهات سياسية لا تريد للحرب ان تتوقف اون ينعم اليمن بالسلاح . مضيفةً ان الحديث عن شرعية سلطة او رئيس في اليمن غير مجدي ولن ياتي بثمار بل قد يزيد من تعميق الازمات في البلد حيث اصبح الشعب اليوم غاضباً من الرئيس اليمني في شمال اليمن وجنوبه . لافتة في حديثها للحاضرين بان اليمن تشهد أسوأ أزمة انسانية ويجب مساعدتها للخروج من أزمتها وفرض واقع سياسي جديد يضمن ايقاف الحرب واستقرار البلد الذي يمكن أن يؤثر استمرار الحرب فيه على المنطقة بأسرها. كما تطرقت الورشة الاوروبية الى مناقشة الاوضاع في الشرق الاوسط ودور الاتحاد الاوروبي فيها والعلاقات التي يتمتع به الاتحاد مع مختلف دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا.



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