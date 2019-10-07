السفارة اليمنية في برلين
والقى السفير يحيى الشعيبي كلمة تناول فيها مآثر ثورتي سبتمبر واكتوبر.. مؤكدا على ضرورة ابقاء هذه المعاني حية في ذاكرة كل يمني.
تخلل الحفل فقرات ثقافية تعكس عظمة الثورة اليمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر حفل فني وثقافي بالسفارة اليمنية في برلين احتفاءً بذكرى ثورتي سبتمبر واكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.