مخاوف من عودة الكوليرا إلى لحج بعد تفشي وباء الإسهال المائي

الإثنين 7 أكتوبر 2019

الكوليرا

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت مصادر طبية عن تفشي جديد لوباء الإسهال المائي الحاد في عدد من مديريات محافظة لحج، الأمر الذي ينذر بعودة وباء الكوليرا إلى المحافظة .



وسجلت المراكز الطبية والمستشفيات في المحافظة، قرابة 200 حالة مصابة بالإسهالات المائية خلال الشهر الماضي، فيما أعلن مستشفى ابن خلدون بلحج حالة استنفار قصوى خلال هذه الأيام بتوافد عشرات المصابين الذين تظهر عليهم أعراض الكوليرا.

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وكان مستشفى ابن خلدون قد استقبل العشرات من المواطنين أصيبوا بالإسهالات المائية ووضعت تحت المراقبة. وخصصت إدارة المستشفى جناحاً خاصا (قسم العزل)ً بالحالات التي استقبلها المستشفى من مناطق مختلفة من المحافظة.

وبحسب موقع عدن تايم، أوضحت المصادر الطبية أن أحد الأسباب الرئيسية لعودة انتشار وباء الكوليرا في لحج هو النقص الحاد في المياه النقية للشرب والأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق متفرقة من المحافظة ما أدى إلى انتشار برك مياه الأمطار وسط الأحياء السكنية.

وقالت منظمة الصحة العالمية للأمم المتحدة أنها تبذل كل ما في وسعها لتجنب سيناريو عام 2018 في إشارة إلى الانتشار الواسع للوباء خلال العام والذي حصد أرواح كثيرة سيما من المهاجرين الأفارقة الذين توافدوا إلى المدينة.