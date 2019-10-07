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الإثنين 7 أكتوبر 2019
الميليشيات تواصل تصعيدها وخرقها للهدنة الأممية في الحديدة
كتب
الخليج 365
تواصل ميليشيا الحوثي الإنقلابية، المدعومة من إيران، تصعيدها وخرقها للهدنة الأممية في الحديدة، ضمن إتفاق السويد، بإستهدافها اليومي لمواقع القوات المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة .
وأقدمت المليشيات نهار اليوم على إطلاق النار بشكل مكثف صوب مواقع القوات المشتركة في الأطراف الشرقية لمديرية الدريهمي بالقذائف المدفعية وبمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة .
وذكرت مصادر عسكرية ميدانية عن قيام المليشيات بإستهداف مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي بقذائف مدفعية الهاون عيار 120 وبقذائف مدفعية الهاوزر وبقذائف RBG .
فيما أفادت المصادر عن استهداف عناصر المليشيات لمواقع تمركز جنود القوات المشتركة جنوب المديرية بالأسلحة الثقيلة مدفعية م.ط عيار 23 وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 12,7 وبسلاح الدوشكا ، وبالأسلحة من عيار 14.5 وبأسلحة معدلات البيكا والأسلحة القناصة خلال ساعات النهار وبشكل مكثف .
وتستمر المليشيات الحوثية ذراع إيران في اليمن بخروقاتها وانتهاكاتها المتعاقبة ليلاً ونهاراً في كل مديريات ومناطق محافظة الحديدة رفضاً منها الإلتزام بالمواثيق الدولية وإتفاقية السويد التي تنص على وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية ، وهو ما لم تلتزم به المليشيا المدعومة من إيران والتي تشن حرباً عبثية على اليمنيين .
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