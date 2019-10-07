القوات المشتركة في الساحل الغربي تبادل أسرى مع الميليشيات الحوثي

الإثنين 7 أكتوبر 2019

المقاومة

كتب متابعات_الخليج 365

بادلت القوات المشتركة في الساحل الغربي، أمس، مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية، أسيران، حسبما أفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة، التابعة للقوات المشتركة .



وبادلت لجنة تبادل الأسرى في القوات المشتركة الأسير محسن القيفي من الحيمة الخارجية – صنعاء، بالأسير لدى المليشيات الحوثية عبده مكّي الذي اختطفته المليشيات من منزله قبل ثلاث سنوات في منطقة حسي سالم – الزهاري التابعة لمحافظة الحديدة .

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وتحدث الإسير الحوثي محسن القيفي عن المعاملة الحسنة التي تلقاها من قبل القوات المشتركة خلال فترة الأسر كبقية الأسرى الآخرين دون تعرضه للأذى .

فيما روى الأسير المحرر عبده مكّي عن سوء المعاملة التي تلقاها من قبل المليشيات خلال فترة الأسر .. مشيراً إلى تعرضه لأبشع أنواع التعذيب والإهانة في المعتقل وصلت إلى حرمانه من تناول وجبات الطعام ولا يسمح له بالأكل إلا كل ثلاثة إيام يصاحبها التعذيب النفسي والجسدي المُريع .

وتمت عملية تبادل الأسرى بين القوات المشتركة والمليشيات الحوثية بإشراف حضور عدداً من المشائخ والأعيان في المنطقة .