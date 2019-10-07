بدعم اليونيسيف فتح مظاريف ترميم وبناء حمامات ل 25 مدرسة بطورالباحة لحج

الإثنين 7 أكتوبر 2019

جانب من فتح المظاريف

تم صباح اليوم الأثنين 2019/10/7م بقاعة مكتب التربية والتعليم لحج فتح مظاريف مشاريع ترميم وصيانة وبناء حمامات لـ25 مدرسة بمديرية طورالباحة بدعم من منظمة اليونيسيف منحة الوكالة الأمريكية بحضور الأخ فضل عبدالله مدير إدارة المشاريع بوزارة التربية والتعليم ولجنة فتح المظاريف المشكلة من قبل الدكتور محمد سعيد الزعوري مدير مكتب التربية والتعليم براسة المهندس هود بغازي رئيس شعبة المشاريع والتجهيزات وبحضور منسق منظمة اليونيسيف الاستاذ فضل محمود راجح والأخ فهد العبسي المهندس المنتدب من المكتب الإستشاري التابع لمنظمة اليونيسف

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واوضح المهندس هود بغازي رئيس شعبة المشاريع والتجهيزات بمكتب التربية والتعليم لحج رئيس لجنة فتح المظاريف.. بأن اللجنة استعرضت صباح اليوم في إجتماعها كافة العروض التي تقدم بها المقاولون لمشروع ترميم وبناء حمامات ل25 مدرسة بمديرية طورالباحة بدعم من منظمة اليونيسيف منحة الوكالة الأمريكية..

وبعد الإنتهاء من فتح المظاريف وإستعراض العروض المقدمة وبحضور المقاولين المتقدمين للمشروع تم تشكيل لجنة لتحليل كافة العروض وتقديم نتائجها للإجتماع القادم.

حضر فتح المظاريف الاستاذ محمد علي الصماتي مدير إدارة الشؤون القانونية والأخ فضل علي محمد مدير إدارة المشاريع .