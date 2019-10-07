محلل سياسي: إيقاف صفحات "الفجر المصرية" يؤكد دورها الكبير وحضورها الفاعل في مختلف الأحداث

الإثنين 7 أكتوبر 2019

الفجر المصرية

كتب الشحات غريب

علق المحلل السياسي اليمني"وضاح اليمن عبدالقادر"، حول قرار إدارة "فيس بوك" بشأن إغلاق صفحات جريدة الفجر المصرية على موقع التواصل الاجتماعي.



وقال وضاح في تصريحات خاصة لــ “الخليج 365”، بأنه لا يوجد أي سبب مقنع لإغلاق صفحات الفيس بوك الخاصة بجريدة الفجر المصرية، سوى حملة كبيرة ومنظمة من بعض ناشطي بعض الدول المدرجة تحت التحالف التركي الإيراني القطري والتي تعمل على استهداف كل المنابر الإعلامية التي تكشف حقيقة هذا التحالف الذي ساند حالة الفوضى والانفلات والجماعات المسلحة داخل الدول العربية ابتداء من العراق ولبنان ومرورا بسوريا واليمن وليبيا.

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وأضاف أن إيقاف صفحات الفجر المصرية على الفيس يؤكد الدور الكبير والرسالة الإعلامية التي لعبتها صحيفة وموقع الفجر والدور المؤثر لها وحضورها الفاعل في مختلف الأحداث.

وأشار أنه يتوجب على كل صحفي وإعلامي متابع للفجر أن يكتب ويساند عودة الصفحات الخاصة بالفجر ويشجب إغلاقها من قبل الفيسبوك.

وقال: لنكتب جميعا في صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ومطلق هشتاجا على تويتر رافضين هذا الإجراء التعسفي.

وكانت مؤسسة الفجر للصحافة والطباعة والنشر، قد أصدرت بيانا توضيحياً، بشأن إغلاق صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.