شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مدينة جدة السعودية تتعرض لموجة هجوم قوي ووزارة الداخلية تصدر بيان عاجل وتحذر من مايحدث الان... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتعرّض أجزاء من محافظة جدة، الآن، إلى موجة غبار كثيفة، ما أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وطالب المركز الوطني للعمليات الأمنية، سالكي الطرق بأخذ الحيطة والحذر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبّهت بهبوب أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، تستمر حتى التاسعة مساءًا، على محافظة جدة. جديد "الخليج 365": Advertisements

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