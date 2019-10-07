شاب خليجي يصعق رجال الشرطة ويمارس الرذيلة مع فتاة حسناء داخل سيارته في الشارع العام

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جديد "الخليج 365": عدن - ياسمين التهامي - Advertisements #65533;قت قوات الأمن الكويتية، القبض على مواطن كويتي، متلبسًا أثناء ممارسة الجنس مع فتاة آسيوية داخل سيارته بالقرب من شارع المطاعم فجرًا.

وأفادت الشرطة أن المواطن اتضح أنه مطلوب لمبلغ مالي، والفتاة التي كانت شبه عارية تمامًا جنسيتها آسيوية.

وفي التفاصيل، أحال رجال الأمن إلى مخفر شرطة السالمية مواطنا ووافدة آسيوية، وذلك على خلفية فعل فاضح ارتكباه داخل المركبة. هذا، ومن المقرر إحالة المواطن إلى التنفيذ المدني لكونه مطلوبا.

وبحسب مصدر أمني- حسب صحيفة الأنباء-، فإن إحدى الدوريات رصدت الفعل الفاضح على مقربة من شارع المطاعم فجرا ليتم توقيف المركبة، وبالاستعلام عن المواطن والوافدة التي كانت بملابس شبه عارية تبين ان المواطن مطلوب لمبلغ مالي



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