الجوف .. بدء صرف مستحقات المرحلة السادسة من مشروع الحوالات النقدية

الإثنين 7 أكتوبر 2019

ريال

كتب الخليج 365

بدأت السلطات المحلية في محافظة الجوف، اليوم الإثنين، صرف مستحقات المرحلة السادسة من مشروع الحوالات النقدية الطارئة، بحضور وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي .



وخلال التدشين، نوه الحاشد، بدور الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المانحة، للتخفيف من حدة الفقر .. مؤكدا حرص السلطة المحلية على دعم وتسهيل جهود طاقم المشروع بالمحافظة.

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وبحسب وكالة سبأ الحكومية، أوضح مدير فرع صندوق الرعاية الاجتماعية بندر ناشر ان المشروع يغطي المرحلة السادسة والمتبقي من المراحل السابقة وبتكلفة تقدر بمليار ريال.

ومشروع الحوالات النقدية الطارئة، هو مشروع تنفذه منظمة اليونيسيف في إطار شبكات الضمان الاجتماعي فاعلية في أوقات النزاع. كما تعتبر نهجاً راسخا بعمق في حقوق الإنسان.

وتعد الحوالات النقدية طريقة فعالة حيث تعيد للمستفيدين حريتهم في الاختيار وكرامتهم من خلال السماح للأسر بتحديد وتلبية احتياجاتهم الخاصة من السلع والخدمات المختلفة عند ظهورها. ويمكن في بعض الأحيان أن تكون هذه الاحتياجات عبارة عن مواد غذائية، وأحيانا أخرى مياه للشرب، ورعاية صحية، أو رسوم مدرسية.

الحوالات النقدية التي تقوم اليونيسف بصرفها هي حوالات غير مشروطة، مما يعني أنه يمكن لكل أسرة الاستفادة من المبالغ لسد احتياجاتها وأولوياتها الأشد إلحاحا، وبصورة تحفظ كرامتها