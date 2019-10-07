أمانة المجلس الإنتقالي تناقش الإستعدادات لإحياء ذكرى ثورة 14 أكتوبر

الإثنين 7 أكتوبر 2019

أمانة المجلس الإنتقالي

كتب عدن - الخليج 365

ناقشت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، في إجتماعها اليوم الاثنين، بالعاصمة عدن، برئاسة مساعد الأمين العام، فضل محمد، الجعدي، الاستعدادات الجارية للاحتفال بعيد ثورة 14 أكتوبر، التي ستحل الأسبوع المقبل .



وأستعرض الإجتماع برنامج الاحتفال من فعاليات سياسية وثقافية وفنية ورياضية ووطنية.

وأستمع الإجتماع إلى تقارير رؤساء دوائر الأمانة حول برنامج الاحتفال بما يتناسب وأهمية العيد الوطني بالنسبة للجنوبيين وما يحمله من دلالات وطنية وسياسية على مستوى الجنوب ككل.

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وقال الجعدي :"إن ثورة 14 أكتوبر ملهمة للجنوبيين للاستمرار في نضالهم لنيل حقهم في استعادة دولتهم المستقلة كاملة السيادة".

وأكد الجعدي على أهمية أن يتوحد الجنوبيون على كلمة واحدة من خلال استلهام وحدتهم في النضال ضد المحتل البريطاني واستعادة دولتهم.

ووقف الاجتماع أيضاً، أمام جُملة من المواضيع المُدرجة على جدول أعماله وتقارير الإنجاز الخاصة بعمل دوائر الأمانة خلال الأسبوع الماضي، حيث استعرضت الدوائر مستوى تنفيذ الخطط والبرامج المُقرة، موضحة التسهيلات والصعوبات التي واجهت عملها خلال التنفيذ.

وأشاد مساعد الأمين العام بمستوى عمل الدوائر ونشاطها على أرض الواقع وتلاحمها مع الشارع، داعياً إلى مزيد من العمل والتنسيق مع القيادات المحلية في محافظات الجنوب بالنسبة لإحياء عيد 14 أكتوبر وكافة الأنشطة الأخرى.