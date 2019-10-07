اليمن تشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي للمفوضية السامية بجنيف

الإثنين 7 أكتوبر 2019

جانب من الاجتماع

كتب الخليج 365 - وكالات

تشارك اليمن في اعمال الدورة الـ 70 للمجلس التنفيذي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والتي تجرى أعمالها خلال الفترة من 7-11 أكتوبر 2019م، في قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف بسويسرا .

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ويرأس وفد اليمن، بحسب وكالة سبأ الحكومية، مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف الدكتور علي مجور.

وتعد اليمن عضوا رئيساً في المجلس التنفيذي لمفوضية شؤون اللاجئين.

ويهدف المؤتمر الى مناقشة العديد من المحاور التي تمس اللاجئ والنازح وحجم الصعوبات التي تواجههم، وكذا الوقوف امام منجزات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في البلدان المتضررة من اللجوء والنزوح، لاسيما، سبل حماية اللاجئين والدفاع عن حقوقهم وتوفير لهم حياة كريمة تكفل لهم الحياة بكرامة ودور الميثاق العالمي فيما يخص حماية اللاجئين وادماجهم في الحياة اليومية للبلد المستضيف.

كما سيتم التطرق الى سبل تعزيز مفاهيم تقاسم الأعباء والمسؤوليات بين الدول الأعضاء لضمان تحقيق الشفافية والشمولية للتغلب على الصعوبات التي تواجه اللاجئ والنازح، وذلك من خلال وضع تدابير استراتيجية تعزز من عمل المفوضية بالشراكة مع الدول الأعضاء.