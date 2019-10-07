الإمارات .. رئيس البلاد ينشيء دائرة جديدة للإسناد الحكومي

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الإثنين 7 أكتوبر 2019
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
كتب
الخليج 365 - وكالات
أصدر رئيس الإمارات، حاكم أبوظبي، الشيخ، خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً أميرياً بإنشاء دائرة الإسناد الحكومي.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات، فقد نص المرسوم على تعيين علي راشد قناص الكتبي رئيساً لدائرة الإسناد الحكومي، ويكون عضواً في المجلس التنفيذي.
وبموجب المرسوم، يتبع لدائرة الإسناد الحكومي كل من مركز الإحصاء – أبوظبي، وهيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، وأكاديمية أبوظبي الحكومية، وهيئة أبوظبي الرقمية.
كما أصدر رئيس الإمارات بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، رئيساً لمكتب أبوظبي التنفيذي، وتعيين الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيساً لديوان ولي العهد.
كما أمر الشيخ خليفة بن زايد بتعيين الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي عضو المجلس التنفيذي رئيساً لمكتب رئيس المجلس التنفيذي والذي تم استحداثه وتحديد مهامه، وتكليف فلاح محمد الأحبابي بمهام رئيس دائرة النقل بالإنابة بالإضافة إلى مهامه.
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