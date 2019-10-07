عدن .. تدشين الرحلة الثانية من البرنامج التدريبي في التخصصات المهنية والفنية

الإثنين 7 أكتوبر 2019

عدن

كتب الخليج 365

دشن صندوق تنمية المهارات في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الإثنين، المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي للعام 2019 في التخصصات المهنية والفنية، وذلك بحفل حضره عمداء المعاهد التقنية والمهنية ومدراء المراكز الخاصة في المحافظة.



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وفي الحفل، أوضح المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الدكتور عبدالله داغم، ان الصندوق يهدف الى تعزيز مهارات الشباب في مختلف التخصصات والمجالات الفنية والمهنية لتحسين مستواهم المعيشي والمجتمعي ويؤهلهم لدخول سوق العمل في مختلف التخصصات المطلوبة .. مشيرا الى المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي 2019 تستهدف الفين متدرب ومتدربة ضمن البرامج المهاراتية.

واضاف داغم، ان الصندوق وقع اتفاقيات تعاون وشراكة مع مؤسسة جسور للتدريب ومؤسسة تمدين الشباب خلال الفترة الماضية لتوفير حقائب مهاراتيه للمتدربين وقروض ميسرة لاصحاب المشاريع الصغيرة للمساهمة في تنمية المجتمع بمختلف القطاعات الفنية والمهنية .. لافتا الى ان الصندوق استهدف خلال العام الماضي 2018 في المرحلة التأسيسية من البرنامج التدريبي 3 الاف شاب في 6 برامج تدريبية، بينما في 2019م تم استهدف 5 الف و 700 شاب في 12 برنامج تدريبي على ثلاث مراحل مختلفة.

من جانبه اشاد مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بعدن عبدالله بن سفاع ، بدور الصندوق في استهداف الشباب في برامج تدريبية مختلفة تساهم في تنمية المجتمع ورفد سوق العمل بالتخصصات والمجالات المهاراتية المطلوبة التي تحسن من الانتاج المحلي للبلاد .. مؤكدا بان مكتب التعليم الفني بعدن يقدم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ البرنامج التدريبي التي ينفذه الصندوق في مختلف المعاهد التقنية والمهنية والمراكز الخاصة.