ممثل المجلس الإنتقالي يلتقي السفير الروسي لدى اليمن

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الإثنين 7 أكتوبر 2019
صورة من اللقاء
كتب
الرياض - الخليج 365
التقى ممثل الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، عادل الشبحي، اليوم الإثنين، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى اليمن، فلاديمير دوديشكين، وذلك في مقر السفارة الروسية بالعاصمة السعودية الرياض.
وناقش الأوضاع الراهنة في الجنوب واليمن والمنطقة بشكل عام، والعلاقات التاريخية بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً، والاتحاد السوفيتي.
وخلال اللقاء أكد السفير دوديشكين، وقوف بلاده الدائم مع الحوار ووقف الحرب وإنهاء الصراعات وحق الشعوب في اختيار طريقة حياة مناسبة لها.
ووصف الشبحي اللقاء بالمثمر، نظرا للخلفية الكبيرة والتفاصيل الدقيقة التي يمتلكها السفير الروسي عن الملف اليمني والجنوب، من خلال عمله في سفارة بلاده في عدن في فترة ماقبل الوحدة.
وأشاد الشبحي بالموقف الروسي حول الجنوب والحرب اليمنية والصراع ككل، واهتمام القيادة الروسية الأمور كافة، واستعدادها للعب دور مهم في المرحلة المقبلة، خصوصا وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور العاصمة السعودية الرياض خلال الأيام القادمة.
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