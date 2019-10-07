شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مجتهد يفجر مفاجاة من العيار الثقيل ويكشف عن تحرك قبيلة مطير ضد الامير بن سلمان للانتقام... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استكمل المغرد الشهير “مجتهد” تسريباته الخطيرة من داخل قبيلة “مطير” التي ينتمي لها اللواء عبدالعزيز الفغم، حارس الملك سلمان المقتول والذي أثار حادث مقتله الغامض شكوكا وجدلا واسعا بين السعوديين.

وقال “مجتهد” الذي سبق أن كشف عن تحرك مفاجئ داخل قبيلة “مطير” ضد ابن سلمان، في تغريدة له على تويتر رصدتها (وطن) إن شخصيات قوية في قبيلة مطير نجحوا في تجاوز عملاء ابن سلمان في القبيلة ورتبوا اجتماع لمناقشة قضية الفغم.

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إلا أنهم فوجئوا ـ بحسب المغرد الشهير ـ بمداهمة أمن الدولة لإجبارهم على الذهاب للديوان، فرفضوا وأصروا على اجتماع خارج المملكة.

وترتب على ذلك منع معظمهم من السفر، واستنفار ابن سلمان لعملائه في القبيلة لتدارك الأمر، بحسب مجتهد.

وكان “مجتهد” كشف عن تحرك مفاجئ لقبيلة مطير التي ينتمي إليها حارس الملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم ردا على قتله.

وبحسب “مجتهد” فإنّ ولي العهد محمد بن سلمان لم يتوقع هذا التحرك، مشيراً إلى محاولة فاشلة منه لاحتوائه ونية لموقف موسع من قبل القبيلة.

ولفت “مجتهد” إلى أنه سيكشف لاحقاً عن تفاصيل ما حصل وماذا تنوي قبيلة مطير فعله وهل ستنجح القبيلة في ذلك؟.

وأمس السبت، كشف مصدر “موثوق وعليم” سبب مقتل اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكد المصدر أنّ السبب وراء إقدام ولي العهد محمد بن سلمان على تصفية الحارس الخاص والوفي لوالده “اللواء الفغم” أنّ الاخير كان سينقل إلى الملك سلمان الأوضاع الحقيقية حول حرب اليمن والهجمات على أرامكو واستياء مجموعة من الضباط العسكريين من تصرفات ولي العهد.حسبما أوردت صحيفة “القدس العربي”