شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قناة روسيا اليوم تفاجى الجميع وتنشر قبل قليل هذا الخبر العسكري الصادم للسعودية"شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر موقع قناة روسيا اليوم قبل قليل خبر عن تهديدات عسكرية من اللواء محمد الغماري، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله" اليمنية، الذي بعث عدة رسائل شديدة اللهجة إلى دول التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

وقال الغماري في لقاء أجراه مع صحيفة "اليمن الجديد"، ونشرت تفاصيله قناة "المسيرة" يوم الأحد، إنه "إذا استمر التحالف في عدوانه على اليمن، فعليه أن يستعد لتلقي الضربات العسكرية الأشد إيلاما".

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وأشار إلى أن "اليمن لديه من أسلحة الردع ما يجعله في موقع القدرة على تنفيذ ما وعدت به قيادة شعبنا العزيز وخوض حرب طويلة إذا أراد العدو ذلك".

وأكد أن "طريق السلام يبدأ بوقف العدوان ورفع الحصار وجدية العدو تتضح بالأفعال لا الأقوال".

واعتبر رئيس هيئة الأركان أن "المزيد من الأسلحة الأمريكية والبريطانية لن يوفر أي حماية للسعودية"، مشددا على أن "إطالة أمد العدوان هدف أمريكي إسرائيلي، وهناك أهداف غير معلنة تتعلق بالسعودية نفسها".

ولفت الغماري إلى أن عملية "نصر من الله" أكدت أن "اليمن حاضر للرد على كل معتد، وقادر أن يوجع العدو بعمليات عسكرية نوعية".

وقال: "عملية نصر من الله نفذت حسب المعايير العسكرية وشاركت بها أسلحة استراتيجية لم يعلن عنها بعد".

وكشف المتحدث أن "كلمة السر لقواته هو المقاتل المؤمن المجاهد المدرك لطبيعة مهمته والمستوعب للقضية وأهمية الدفاع عن الوطن".

وخاطب رئيس هيئة الأركان دول التحالف، قائلا: "حان الوقت لأن ترفعوا أيديكم عن اليمن وأن تعترفوا بالواقع اليمني الجديد".