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عدن - ياسمين التهامي - شاهد:في المملكة...حارس مدرسة يغتصب طفله"تفاصيل ماحدث"

واقعة صدمت كل سكان المملكة المغربية بعد فضيحة مدوية بطلها حارس مدرسة في الخمسين من عمره مع مراهقة ( 16 سنة ) مارس معها جريمة الزنا وبموافقتها التامة .

الواقعة كشفتها قوات الأمن في المملكة المغربية بعد اعتقالها حارس مدرسة خمسيني، متلبسًا أثناء ممارسة الجنس مع فتاة قاصر 16 عامًا داخل سكنه الوظيفي التابع للمؤسسة التعليمية.

وحسب صحف محلية مغربية، أفادت مصادر مطلعة أن عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بنسليمان، تمكنت من اعتقال رجل يبلغ من العمر حوالي 50 سنة، متلبسا بممارسة الجنس مع فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة (تقطن ببوزنيقة) داخل سكن وظيفي تابع لوزارة التربية الوطنية بمؤسسة تعليمية بدوار لبسابس اقليم بنسليمان.

وأشارت ذات أنه بالإضافة إلى اعتقال الخمسيني الذي يشتغل حارسا للمؤسسة المذكورة، فقد قام رجال الدرك الملكي باعتقال شخص ثان في الاربعينيات من عمره، وجد بمعية الموقوفين لحظة مداهمة موقع الجريمة.

إلى ذلك فقد تم وضع الموقوفين الثلاتة رهن الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم اليوم الأربعاء على أنظار السيد وكيل الملك بابتدائية بنسليمان.

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فيما كشف الطب الشرعي ان الفتاة حامل من الرجل الخمسيني وان الشرطة تحتجزها لأن اخوها توعد بذبحها.