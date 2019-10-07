قرار جمهوري جديد

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عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر اعلامية أن الامارات هي التي تقف وراء دعم خالد الصوفي لتولي منصب رئاسة الحكومة اليمنية بديلا لرئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك .

وكشفت تلك المصادر ان المجلس الانتقالي يؤيد الرئيس هادي في هذا الامر كون الصوفي هو العدو اللدود لحزب الاصلاح الذي تكن له الامارات والانتقالي العداء الشديد وتسعى لمسحه والغائه من خارطة الاحزاب اليمنية.

وكشفت مصادر دبلوماسية أن هناك أجماع لدى التحالف العربي والحكومة اليمنية الشرعية، باهمية اختيار اللواء حمود الصوفي رئيسا للحكومة اليمنية بدلا من معين عبدالملك.

وقالت المصادر التي فضلت عدم الافصاح عن اسمها للرأي برس لحساسية الأمر، إن اللواء حمود الصوفي غادر القاهرة بعد أن تم طلبه من قبل التحالف العربي لأمر طارئ، مشيرإ إلى أنه تبين بعد ذلك أن الأمر يخص التفاوض معه من أجل إقناعه لتشكيل حكومة جديدة مهمتها استعادة الدولة اليمنية.

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ووفقًا للمصادر فقد وقع الاختيار على الصوفي لتشكيل الحكومة القادمة بعد أن توافقت كل الأطراف عليه لرئاسة الحكومة المنتظرة بعد التوصل من الجميع لاتفاق أنه الرجل المناسب لرئاسة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وقيادته لإخراج اليمن مما تمر به من أوضاع متردية تسببت فيها مليشيا الحوثي الموالية لإيران.



وأوضحت المصادر أن اختيار الصوفي لرئاسة الحكومة جاء من بين مجموعة من الأسماء التي تم ترشيحها لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بناءً على طلبه وتم الاستقرار على الصوفي بعد توافق جميع الأطراف التي رأت فيه الرجل الأنسب لتشكيل ورئاسة حكومة جديدة.