الاكثر مشاهدة - عاجل : حملة اعتقالات شرسة بحق يمنيين في الخارج بطلب من الشرعية .. وتوقعات بمصير مرعب خلال ساعات .. شاهد أول (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت الشرطة الروسية اليوم الاثنين طلاب يمنيين معتصمين أمام السفارة اليمنية في موسكو للمطالبة بمستحقاتهم المنقطعة لما يقارب العام.

وقالت مصادر طلابية لـ "الموقع بوست" إن السفير اليمني في موسكو أحمد سالم الوحيشي استدعى الشرطة الروسية لاعتقال الطلاب اليمنيين المبتعثين والذي يطالبون بمستحقاتهم.

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وبحسب المصادر فإن هناك ضغوط من السفير اليمني في موسكو على السلطات الروسية بترحيل الطلاب وحرمانهم من إكمال دراستهم بسبب مطالبتهم لمستحقاتهم المنقطعة منذ ما يقارب العام.

وذكرت المصادر أن عددا من الطلاب اخذتهم الشرطة الروسية بناءا على طلب السفير رغم حضورهم لاجتماع مع مدير البعثات بوزارة التعليم العالي.

وتوقعت المصادر بترحيلهم رغم إنهم في سنواتهم الأخيرة.

وفقا لمصادر في التعليم العالي فإن ما يتعرض له الطلاب والطالبات في سفارة اليمن بموسكو جريمة وطنية، يتحمل مسئوليتها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الصامتين على تصرفات السفير الوحيشي.

والأسبوع الماضي نفذت ثلاث طالبات يمنيات اعتصاما مفتوحا في السفارة اليمنية في مسكو للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة منذ قرابة عام. وتواصل بهن من رئاسة الجمهورية مبارك البحار ومن وزارة التعليم العالي مازن الجفري ووعدوا بحل اشكالياتهن شريطة فض الطالبات للاعتصام.