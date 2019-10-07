الاكثر مشاهدة - ترامب يقر بالهزيمة ويفاجئ الجميع بهذا الإعلان: حان الوقت لإعادة جنودنا والخروج من هذه الحرب القبلية السخيفة التي لا نهاية لها

شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يقر بالهزيمة ويفاجئ الجميع بهذا الإعلان: حان الوقت لإعادة جنودنا والخروج من هذه الحرب القبلية السخيفة التي لا نهاية لها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ على انسحاب ​القوات​ الاميركية من شمالي ​سوريا​، مؤكداً انه "حان الوقت لإعادة جنودنا والخروج من هذه الحروب السخيفة التي لا نهاية لها وكثير منها قبلية"، مشيراً إلى أنه "على أوروبا وروسيا وسوريا وإيران والعراق والأكراد تسوية الوضع في سوريا وعلى الأتراك والأكراد حل الوضع فيما بينهم بعد انسحابنا". Advertisements

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