الاكثر مشاهدة - ورد الآن : ضربة حوثية مباغتة على قوات التحالف وسقوط قتلى .. قناة المسيرة تنقل قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : ضربة حوثية مباغتة على قوات التحالف وسقوط قتلى .. قناة المسيرة تنقل قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثيين الانقلابية، الأحد، سقوط قتلى وجرحى من القوات السودانية العاملة ضمن التحالف العربي، بقصف في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وذكرت قناة “المسيرة” الناطقة باسم الحوثيين، إن مقاتلين حوثيين نفذوا قصفاً صاروخياً على تجمعات عسكرية سودانية في مفرق مديرية الوازعية غرب تعز.

Advertisements

وأكدت أن القصف الصاروخي أوقع عدداً من القتلى والجرحى من العسكريين السودانيين.

وكانت قوات الحكومة الشرعية، أعلنت في الثامن من أيار/ مايو العام الماضي، السيطرة على مفرق الوازعية الاستراتيجي، قبل أن تتمكن من إحكام سيطرتها على مدينة الشقيراء مركز مديرية الوازعية.

وتدور على الساحة اليمنية، منذ قرابة 5 سنوات معارك عنيفة بين الحوثيين وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية ، ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة.