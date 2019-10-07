الاكثر مشاهدة - عاجل : تصعيد مفاجئ في عدن ووصول قوات ضخمة وانتشار آليات عسكرية عملاقة في شوارع المدينة .. وهذا ما يحدث الآن

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تصعيد مفاجئ في عدن ووصول قوات ضخمة وانتشار آليات عسكرية عملاقة في شوارع المدينة .. وهذا ما يحدث الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت قوات الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات، اليوم الأثنين، قواتها على نطاق واسع في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد سكان محليون مشاهدتهم مدرعات وأطقم عسكرية انتشرت في شوارع المدينة دون معرفة الاسباب. Advertisements ولم تعرف بعد أسباب الأنتشار العسكري، الذي جاءت بعد وصول قوات كبيرة من ألوية العمالقة الموالية للإمارات إلى العاصمة المؤقتة عدن لإسناد مليشيا الانتقالي الجنوبي.

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