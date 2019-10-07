شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن فضحته الأميرة هيا بنت الحسين .. حاكم دبي محمد بن راشد يتنازل رسميا عن ملكه .. وهذا هو البديل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، بصدد اتخاذ خطوة غير مسبوقة، خلال الأيام القادمة.

وأفاد المغرد القطري "بوغانم" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، بأن محمد بن راشد، سيضطر قريبًا إلى التنازل وبيع جزء كبير من أملاكه الخارجية التي ترهق ميزانية شؤون أسرته بدون مردود مادي مثمر.

وأضاف المغرد القطري في تغريدته: "إن بعض الأملاك يتم الصرف عليها دون مقابل، ومنها على سبيل المثال أراضي للمقناص في باكستان والمغرب وبعض القصور في لندن وأوروبا".

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية الجمعة تناولت فيه الأوضاع التي يمر بها اقتصاد إمارة دبي، مشيرة إلى التراجع الكبير في عدة قطاعات حيوية في الإمارة بمقدمتها قطاع العقار.

وتصف الوكالة المرحلة التي يمر بها اقتصاد هذه الإمارة بأنه الأسوأ منذ عشر سنوات، مستشهدة بعدة مؤشرات للتدليل على التراجع الذي أصابه.

وتقول الوكالة إن "إمارة دبي تعمل على جذب المستثمرين الأجانب عبر مبادرات مربحة، في مسعى لتحفيز اقتصادها الذي يمر بمرحلة من التباطؤ هي الأسوأ منذ عشر سنوات".

قد يهمك ايضاً:

بعد أن فضحته الأميرة هيا بنت الحسين .. حاكم دبي محمد بن راشد يتنازل رسميا عن ملكه .. وهذا هو البديل



إعلان عاجل من الديوان الملكي السعودي وهذا ما سيحدث بعد ساعات في السعودية



والد أمير قطر يمازح رياضيا عالميا: كم مرة سجنتك؟.. لكن الأخير فاجأه بالرد: نعم والله حبستني مؤبد..! (شاهد)



الموت يفجع الشيخ ”محمد بن زايد”.. وإعلان الحداد رسمياً وتنكيس الأعلام في الامارات.. شاهد (صور)



والد قاتل اللواء عبدالعزيز الفغم يظهر لأول مرة ويدلي بحديث مفاجئ حول الحادثة.. (فيديو)



كشفت ما صنعته بوالدها بالقوة في غرفة مغلقة.. فنانة سورية مشهورة تصدم الجمهور: ربنا عاقبني بابنتي لأنني عذبت أهلي (شاهد)



عبدالمجيد عبدالله على السرير الأبيض يفجع الجماهير بعد تدهور حالته الصحية .. و ”مجيديات” موسم الرياض صارت ليلة حزينة.. شاهد



لأول مرة .. نجوى كرم تدلي بشهادتها عن ”خيانة” اصالة لزوجها .. شاهد ماذا قالت وأثارت جنون طليق أصالة ؟



عاجل : ألوية للعمالقة توجه صفعة للامارات وتنهي حلم الانفصاليين ومصادر تكشف عن الجبهة الجديدة التي انتقلت إليها بعد الانسحاب

مذيع الجزيرة جمال ريان ينشر ”صورة مثيرة” لجمال خاشقجي مع ابن سلمان ويفجر مفاجأة مرعبة عن حدث سيهز السعودية قريبا !(شاهد)



بعد هذه الخطوة الخطيرة.. الامارات تحسم أمرها أخيراً وتقرر بدء المواجهة العسكرية المباشرة ضد قوات الشرعية في اليمن !!



عاجل : انشقاق قائد عسكري كبير اليوم ووصوله إلى وسط مدينة تعز وبحوزته طقم عسكر وسلاحه الكلاشينكوف!



عاجل : صدور قرارات ”انقلابية” جديدة تتضمن تعيين نائب لرئيس الوزراء ومستشار للرئيس ومحافظ لهذه المحافظة (الاسماء+ المناصب)



Advertisements

الكشف عن تفاصيل الوساطة السعودية التي أنهت التمرد المسلح المدعوم إماراتيا في جزيرة سقطرى اليمنية..!



مصادر دبوماسية: توافق لدى قيادة الشرعية والتحالف على تعيين هذه الشخصية لرئاسة الوزراء خلفا لمعين عبدالملك..! (الاسم)



عاجل : الامارات تستعد لتفجير الوضع عسكرياً في خمس محافظات يمنية خلال الساعات القادمة..! (اسماء المحافظات + تفاصيل)



عاجل : شاهد أول صورة واضحة للطائرة التي تم إسقاطها قبل قليل في شمال اليمن واسم المنطقة التي سقطت فيها



عاجل : عقوبات دولية على البنك المركزي اليمني وبنك التضامن الاسلامي ومصرف الكريمي.. وهذه هي التهمة الموجهة لهم..!

عاجل .. تطورات عسكرية مفاجئة.. : القوات السودانية تنسحب من عدن وسط بوادر اندلاع معركة مصيرية بين الشرعية والامارات

هذا القائد الكبير يعتزم تحطيم المشاريع المشبوهة للإمارات في اليمن



شاب عاشق يقطع أذان وأصابع عشيقته ويضعها تحت الاريكة بعد أن رفضت طلبه الجنوني .. شاهد كيف أصبحت ؟



مفاجأة مزلزلة : مجتهد يكشف عن تحركات خطيرة لـ قبيلة مطير للانتقام على تصفية ابنها اللواء الفغم .. ومحمد بن سلمان يتحرك بسرعة



شاهد : أمير سعودي يتعرض لحادث سير مروع ويوجه رسالة مفاجئة للملك سلمان وولي عهد الأمير محمد بن سلمان ”فيديو مؤثر”

لأول مرة .. تركيا تفجر مفاجأة من العيار الثقيل وتكشف كيف تم التخلص من جثة ” خاشقجي ” والسفير العتيبي يفاجئ بن سلمان



وأخيرًا : رئاسة أركان الجيش تفجر مفاجأة مزلزلة عن محاولة اغتيال الملك سلمان .. وتكشف المتورطين ودور اللواء الفغم



مفاجأة غير مسبوقة في محاكمة الداعية المعتقل سلمان العودة.. وأنباء عن تدخل ”الملك سلمان”



”شاهد” شقيقا ناصر القصبي يحدثان ضجة في السعودية والخليج.. أحدهما نسخة عنه ”فيديو مذهل” هز مواقع التواصل



شاهد : بعد طلبها الزواج من الأمير الوليد بن طلال.. صفاء سلطان تلتقي زوجته.. وهذا ما صنعته بها الأميرة وأعطتها ”العقاب” اللازم



وأضافت أن اقتصاد دبي، الأكثر تنوّعا في الخليج، حقق نموًا العام الماضي بنسبة 1,94% فقط، أي ما يعادل نصف ما حققه سنة 2017، وبفارق بسيط عن نسبة الـ1,9% التي سجّلت عام 2010 عندما كانت الإمارة تتعافى من ركود بسبب الأزمة المالية العالمية ومشاكل الديون الخاصة بها".

وكانت صحيفة "ذا ديلي ميل" البريطانية ذكرت في وقت سابق أن حاكم دبي يعتزم توسعة ممتلكاته الإسكتلندية الكبيرة لتستوعب عائلته الضخمة، وذلك بإضافة منزل به تسع غرف ونزلين لموظفيه.

ويُعَد هذا هو أحدث تطوير في ممتلكات الشيخ، التي تضم بالفعل مهبط طائرات هليكوبتر ثلاثيًّا، ومنزل عطلات يتألف من 14 غرفة نوم، مجاورًا لنُزُل صيدٍ فاخر مُؤلَّف من 16 غرفة نوم وحمام سباحة وصالة ألعاب رياضية.

وقدَّر البعض ثروة "بن راشد" الخاصة بنحو 15 مليار جنيه إسترليني (19.6 مليار دولار تقريبًا).