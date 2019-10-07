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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. وزير الدولة اليمنية يفاجئ الجميع ويكشف عن خيانة وغدر تعرض له الرئيس هادي وبأشكال مزدوجة في آنٍ واحد (تفاصيل)

قال وزير الدولة لشئون مجلس النواب والشوري الشيخ محمد مقبل الحميري أن الرئيس هادي تعرض لخيانات وغدر من معظم من تعامل معهم ومن مختلف الجهات الداخلية والخارجية وبأشكال مزدوجة في آنٍ واحد ، ومهما تكن هناك من ملاحظات عليه يجب ان تؤخذ في سياق هذه الخيانات التي استهدفته ، حينها سنراه ثابتاً ثبوت الجبال لان ما تعرض له ليس قليلا ، ولسان حاله كحال امرؤ القيس حين قال: إِذا قُلتُ هَذا صاحِبٌ قَد رَضيتُهُ -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وَقَرَّت بِهِ العَينانِ بُدِّلتُ آخَرا كَذَلِكَ جَدّي ما أُصاحِبُ صاحِب مِنَ الناسِ إِلّا خانَني وَتَغَيَّرا. وما هو فيه كما كان حال القائل: لو كان سهما واحداً لاتقيته.. ولكنه سهم وثانٍ وثالث. وتابع وزير الدولة : ومع ذلك نقول للاخ الرئيس المؤمل عليك كبير وشرعيتك هي طوْقُ النجاةِ والامل لهذا الشعب المكلوم فلا تبتئس ولا تيأس ، واختر رجالك بعناية واستشر دون وصاية من احد بما يستوعب جميع الأطياف عبر العناصر الوطنية التي تشركها في القرار والتي تجعل من الوطن حزبها الاول ، وقُدِ السفينة الى بر الامان وستجد الرجال المخلصين في كل الظروف والأحوال.. اختم كلامي بقول الشاعر. قدرشحوك لامر لو فطنت له.. فاربأ بنفسك ان ترعى مع الهمل. وختم الحميري بالدعاء : "اللهم وفق ولي امرنا ووفقنا لما فيه صلاح بلادنا وإنقاذها مما هي فيه.

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