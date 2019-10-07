شبوة.. مصلحة الجوازات تعلن استئناف إصدار وثائق السفر

أعلنت مصلحة الهجرة والجوازات بمحافظة شبوة، صباح اليوم الاثنين، استئناف عملها وصرف جوازات السفر بعد توقف دام شهرين.



ودشنت المصلحة عملها اليوم باستقبال العشرات من الراغبين في الحصول على وثيقة السفر من كل محافظات الجمهورية.



وجاء التدشين بعد إصلاح الأجهزة التي تسببت في ايقاف العمل، اضافة الى حصول المحافظة على عشرة الف جواز جديد بعد نفاذ الدفعات السابقة .



ومن شأن العملية أن تسهل الكثير من معاملات المواطنين في المحافظة والمحافظات المجاورة.



وقالت مصادر محلية إن المصلحة شهدت مع أول أيام إعادة العمل إقبالاً كبيراً من المواطنين في الحصول على جواز سفر.





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