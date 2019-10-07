باصرة يطلع السفير الصيني جرائم وإنتهاكات الميليشيات بحق البرلمانيين

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الإثنين 7 أكتوبر 2019
صورة من اللقاء
كتب
متابعات_الخليج 365
بحث نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة اليوم مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين .
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد أعرب باصرة عن تقديره للجهود التي يبذلها السفير لتعزيز العلاقة بين البلدين الصديقين في المجالات المختلفة.
وأشار الى انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق المدنيين والاعتداء على ممتلكات أعضاء مجلس النواب ومصادرتها واخراج اهاليهم واطفالهم من بيوتهم بالقوة واصدار أحكام سياسية ليس لها مشروعية دستورية ولا قانونية او قضائية.
وأكد نائب رئيس المجلس أن هذه الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي ستقدم للبرلمان الدولي في دورته القادمة التي ستنعقد في صربيا في 12من الشهر الجاري.
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