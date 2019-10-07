الإثنين 7 أكتوبر 2019 مؤسسة عطايا التنموية تكرم شركة انماء العقارية كتب متابعات_الخليج 365 كرمت مؤسسة عطايا التنموية، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، شركة انماء العقارية، ورئيس مجلس إدارتها مبارك حسين الهمامي .

Advertisements وخلال التكريم عبرت رئيسة مؤسسة عطايا التنموية المهندسة تسهيد عاصم، عن شكرها وتقديرها لشركة انماء العقارية جراء دعمها المستمر للعديد من المشاريع التعليمية والتنموية والخيرية التي تنفذها مؤسسة عطايا. ودعت رئيسة مؤسسة عطايا التنموية الشركات وفاعلي الخير والمنظمات الدولية والمحلية للسير بخطى شركة انماء العقارية للمساهمة في دعم الأعمال الانسانية والخيرية والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عدن .. مؤسسة عطايا التنموية تكرم شركة انماء العقارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.