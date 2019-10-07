شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان...شاهد بالفيديو والد قاتل اللواء الفغم يخرج عن صمته ويفاجى الجميع ويكشف تفاصيل خطيرة عن حادثة اغتيال االلواء الفغم وولده والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون سعوديون وخليجيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد يظهر حديثا لعضو مجلس الشورى السعودي السابق مشعل ممدوح آل علي خلال تلقيه العزاء من أمراء سعوديين إثر مقتل نجله على أيدي رجال الأمن بعد إقدامه على قتل اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويعد هذا الحديث الأول لمشعل ممدوح آل علي منذ الواقعة، وهو الذي حظي بتعاطف واسع من قبل السعوديين خاصة إثر مبادرته بالتحامل على مصابه وسرعة الحضور لأداء صلاة الجنازة على الفغم وتعزية ذويه ومشاركتهم ألم الفاجعة منذ اللحظات الأولى.

ويشيد آل علي في حديثه بملوك السعودية المتعاقبين مؤكدا أن كلا منهم ترك بصمته في البلاد.

الدكتور مشعل الممدوح ال علي في منزله بمجلس العزاء في ابنه رحمه الله متحدثاً عن الملك عبدالعزيز رحمه الله وهذه الدوله المباركه وملوكها وقادتها حفظ الله هده البلاد وخادم الحرمين وولي عهده pic.twitter.com/MqSnlO91kQ Advertisements — نايف حزل ابن عنيزان (@naif_sh6) الدكتور مشعل الممدوح ال علي في منزله بمجلس العزاء في ابنه رحمه الله متحدثاً عن الملك عبدالعزيز رحمه الله وهذه الدوله المباركه وملوكها وقادتها حفظ الله هده البلاد وخادم الحرمين وولي عهده pic.twitter.com/MqSnlO91kQ — نايف حزل ابن عنيزان (@naif_sh6) October 5, 2019

وكان عدد من الأمراء والشخصيات السعودية توافدوا على آل علي لتعزية مشعل ممدوح آل علي أيضا، تزامنا مع العزاء الذي أقامته أسرة الراحل اللواء الفغم.

وكتب باسم ذكرى الفهد: ”بعد تقديم العزاء لعائلة #اللواء_الفغم #عبدالعزيز_الفغم .. هناك في الجانب الآخر عائلة تتألم وهناك رجل كريم وفاضل ألا وهو الدكتور مشعل بن ممدوح آل علي يستحق منّا الزيارة له هو وليس لابنه.. ويستحق المواساة فهو خدم دينه ومليكه و وطنه بكل فخر.. عظم الله أجركم د. مشعل“.

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