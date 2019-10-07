شاهد .. الهلال الأحمر الإماراتي يدعم كلية الهندسة بعدد من الأجهزة الالكترونية

الإثنين 7 أكتوبر 2019

الهلال الأحمر الإماراتي يدعم كلية الهندسة بعدد من الأجهزة الالكترونية

كتب الخليج 365

تسلمت كلية الهندسة بجامعة عدن صباح اليوم الموافق (7 أكتوبر2019م) عدداً من أجهزة الكمبيوتر والطابعات والمستلزمات إلألكترونية المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي .



وخلال عملية التسليم، شكر القائم بأعمال رئيس الجامعة، النائب لشؤون الطلاب الدكتور/ محمد عقيل العطاس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ممثلة بالهلال الأحمر الإماراتي لدعمها جامعة عدن بهده الأجهزة الألكترونية الحديثة .. مؤكداً بأن هذا الهبة ناتج عن عمق العلاقة الأخوية العريقة التي تربط دولة الإمارات بمدينة عدن .

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وقال "أستلمنا اليوم المساعدات المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي وهي عبارة عن أجهزة كمبيوتر وطابعات ومستلزمات ألكترونية, وهذا شئ مألوف وليس بغريب على الهلال الأحمر الإماراتي الذي سبق أن قام بدعم فعاليات أسبوع الطالب الجامعي" ..مؤكداً أن هذا البرنامج الخيري الذي دشن اليوم سيشمل عدداً من كليات الجامعة كلاً على حده.

بدوره قال عميد كلية الهندسة، الدكتور صالح مبارك "لقد تعودنا على مثل هذه الأعمال الخيرية والإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر التي لايمكن أن ننساها أو نتجاهلها ..مؤكداً أن هذا الدعم سيمنح الكلية قفزة نوعية في العمل الأكاديمي والإداري" .. معبراً عن إمتنانه بإستلام هذه المساعدات التي من شأنها حل جزء من إحتياجات الكلية.

حضر التسليم الدكتور/ أبو بكر بارحيم مدير عام الإستشارات الهندسية و محمد حسن أمين عام الجامعة والدكتور / محمد صالح عميد كلية الحقوق