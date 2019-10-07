محافظ حضرموت يُجيب.. هكذا تم تحرير المكلا من تنظيم القاعدة (فيديو)

قال اللواء فرج البحسني، محافظ حضرموت، عبر فضائية الغد المشرق، إن سُكان حضرموت هم أول من طالبوا بالتحرير، اعتراضاً على نهج العناصر الإرهابية فى التضييق على الحريات وقتل المدنيين ومنع الجامعات والمدارس والقضاء على الاحتفالات، مُضيفاً أن قيادة الشرعية والتحالف والقاده السياسيين تحركوا فى سبيل إنهاء الأزمة. وأضاف محافظ حضرموت، أنه كان هناك تكاتف للجهود من أجل إنهاء عملية التحرير، فضلاً عن تكوين قوة مُسلحة من أبناء حضرموت، لافتاً إلى وجود تعاون بشكل كبير من قبل قيادات الإمارات؛ حيث قامت بفتح معسكرات فى الصحراء لتدريب شباب حضرموت.



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