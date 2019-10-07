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صنعاء.. المليشيا تفرض مبالغ مالية على الاكشاك والمكاتب في حي الجامعة

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الإثنين 7 أكتوبر 2019

الحوثيين

الحوثيين

صنعاء.. المليشيا تفرض مبالغ مالية على الاكشاك والمكاتب في حي الجامعة

كتب

متابعات_الخليج 365

فرضت مليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء إتاوات مالية ضخمة على اصحاب المكاتب والمحلات والاكشاك الموجودة في حي الجامعة تحت مسمى اللجان المسجدية لجامع الجامعة.

 

 ويأتي هذا الإلزام بعد ان استولت المليشيا على مبنى جمعية الاصلاح وجامع الجامعة بشكل كامل واستقدام مسلحيها الى المباني تحت مزاعم واهيه كما يشير احد المستأجرين في حي الجامعة.

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 يشار إلى أن المليشيات قامت بتسوير جزء من أرض جامع الجامعة وتحويلها إلى وقف خاص بالمليشيات ومنعها لموظفي جمعية الإصلاح من مزاولة أعمالهم في مبنى الجمعية واغلاقها بشكل نهائي.

 

ويتعرض التجار وأصحاب المحال التجارية والعقارات لابتزاز دائم من قبل المليشيا.

 

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