وزارة التعليم العالي تعلن تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج

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الإثنين 7 أكتوبر 2019
وزارة التعليم العالي
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الخليج 365 ـ متابعات
أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الإثنين، تشرين الأول 07، 2019، عن تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الثالث من العام الجاري 2019م .
وذكر وكيل الوزارة لقطاع البعثات الدكتور مازن الجفري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم تحويل المستحقات من البنك المركزي اليمني الى جميع الملحقيات الثقافية والسفارات اليمنية المعتمدة في الخارج لصرفها للطلاب خلال الايام القريبة القادمة.
وأشار مازن الجفري إلى ان الرسوم الدراسية لعامي 2018/2019 في طريقها لاستكمال الإجراءات للتحويل.
وأكد الجفري أن قطاع البعثات على وشك الانتهاء من الربع الثالث.
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