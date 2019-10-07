شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد ايّام من مقتل حارسه الشخصي ...الموت يفجع الملك سلمان والديوان الملكي يصدر بيان "تفاصيل + بيان " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: ” بيان من الديوان الملكي ” جديد "الخليج 365": Advertisements انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الاثنين الموافق 8 / 2 / 1441هـ ، بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، ” إنا لله وإنا إليه راجعون ”

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : بعد ايّام من مقتل حارسه الشخصي ...الموت يفجع الملك سلمان والديوان الملكي يصدر بيان "تفاصيل + بيان " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.