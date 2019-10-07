الاكثر مشاهدة - انسحاب كامل للقوات الإماراتية من هذه المحافظة الشمالية .. وتسليم القيادة لهذا الضابط اليمني العائد من أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب كامل للقوات الإماراتية من هذه المحافظة الشمالية .. وتسليم القيادة لهذا الضابط اليمني العائد من أبوظبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انسحبت القوات الاماراتية من آخر مواقعها في مديرية الخوخة، جنوب محافظة الحديدة ، غربي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية، إن القيادة العسكرية الاماراتية، انسحبت من مقرها الأكبر في الخوخة وسلمته للعميد طارق صالح قائد قوات المقاومة الوطنية.

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وقال مصدر عسكري إن القيادة الإماراتية سلمت مقر عملياتها في موقع “العمبرة” بمدينة الخوخة جنوبي الحديدة لقوات حراس الجمهورية، وغادروا إلى مقرهم في مدينة المخا غربي محافظة تعز، وهو آخر مقر لهم في جبهة الساحل الغربي.

ولفت المصدر إلى أن عملية تسليم مقر العمليات في العمبرة بالخوخة أتت فور عودة العميد طارق صالح من زيارته إلى أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.