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صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذير هام وعاجل لكل المغتربين اليمنيين ...بيان رسمي عاجل صدر قبل قليل من الخارجية السعودية يحذر كل المغتربين والعقوبات ستكون صارمة و رادعة



أصدرت المملكة العربية السعودية، قبل قليل ن، توضيحا مهما، بعد تلقيها شكاوى من بعض المواطنين، تفيد تلقيهم اتصالات من مجهولة بغرض النصب عليهم. وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، أنه لا علاقة لها بتلك الاتصالات التي تهدف للنصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس). -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وقالت: "نظرا لتلقي الوزارة شكاوى من بعض المواطنين والمقيمين تفيد بتلقيهم اتصالات هاتفية من مجهولين يدعون بأنهم من موظفيها، يطلبون خلالها دفع مبالغ مالية مقابل توفير القبول الجامعي أو التصديق على الشهادات والأوراق الرسمية، فقد أكد وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة السفير الدكتور سعود بن صالح كاتب، أنه لا علاقة لوزارة الخارجية بتلك الاتصالات التي تهدف للنصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة". وبيّن السفير "كاتب"، أن وزارة الخارجية تؤكد على المواطنين والمقيمين بضرورة الحذر من التجاوب مع مثل هذه الاتصالات، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات النظامية والقانونية كافة ضد تلك الممارسات المشبوهة.

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