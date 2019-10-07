شكرا لمتابعة خبر عن رغم انه لم يطلق رصاصة واحدة منذ اندلاع الحرب ..قائد جنوبي عظيم يقسم بالله انه سيحطم كل مشاريع الامارات وسيدفن جيشها أحياء (صورة واسم هذا القائد االشجاع ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - رغم انه لم يطلق رصاصة واحدة منذ اندلاع الحرب ..قائد جنوبي عظيم يقسم بالله انه سيحطم كل مشاريع الامارات وسيدفن جيشها أحياء (صورة واسم هذا القائد االشجاع )



قال الكاتب والصحفي والمحلل السياسي اليمني،انيس منصور ان الحكومة الشرعية، لن تسقط أبداً ولن يرحل الرئيس هادي، مؤكدا ان فخامة الرئيس سيبقى صخرة لتحطيم المشاريع الإماراتية في اليمن. وأضاف " الانتقالي، كانوا يطالبون بدولة وانفصال والآن يريدون رحيل هادي وشرعيته لسواد عيون عيال زايد." -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال منصور، في تغريده على صفحته في تويتر" هكذا العبودية والتعميم الواصل لهم من مكتب بن زايد. مؤكدا ان مليشيا الانتقالي وابواق الإمارات عملوا هشتاج رائج بالذباب ودافعين عليه فلوس لأنهم مش واثقين بأنفسهم. وختم تغريدته بالقول: لن تسقط الشرعية ولن يرحل هادي، مشيرا إلى ان الرئيس هادي صخرة ستتحطم على يده مشاريع الإمارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رغم انه لم يطلق رصاصة واحدة منذ اندلاع الحرب ..قائد جنوبي عظيم يقسم بالله انه سيحطم كل مشاريع الامارات وسيدفن جيشها أحياء (صورة واسم هذا القائد االشجاع ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.