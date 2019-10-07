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صنعاء - ياسمين الخيامي - من يهاجم الامارات والمجلس الانتقالي منافق وغير منصف ..شاهد الصورة التي اثلجت صدور الجنوبيين وجعلت كل اماراتي يرفع رأسه وكل من ينتمي للانتقالي يشعر بالفخر 2019/10/07 الساعة 12:31 مساءً (الخليج 365 - متابعات )

صورة من احد شوارع عدن مساء اليوم تعكس الوجة الحقيقي للانتقالي ومن يقف ورائهم . الصورة التي حظيت بتداول واسع عكست ايضا السخط الشعبي من الاهمال المتعمد للمجلس الانتقالي حيث سادت التعليقات على صمت الارمارات من وضع المدينة وعدم دعمها لأي تنمية اقتصاد اوببنية تحتة بقدر ماتسعي للسيطرة على المواني والجزر والثروات وتستفيد منها لصالحها . -------------------------------------------------------------------------------------------------- Advertisements جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: --------------------------------------------------------------------------------------------------

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