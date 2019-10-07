صنعاء - ياسمين الخيامي - لأول مرة منذ انطلاق حرب اليمن ..الرئيس هادي يباغت الجميع ويرفض هذا الطلب الخطير الذي تقدم به بن سلمان ويبدد احلام الانتقالي باعلان دولة مستقلة في الجنوب

2019/10/07 الساعة 12:00 مساءً (الخليج 365 - متابعات )

ذكرت مصادر مطلعة ان اجتماعا مطولا ضم الرئيس عبدربه منصور هادي ونائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في الرياض مساء امس الاول السبت واستمر لساعات.

وبحسب مصادر صحيفة عدن الغد فقد عقد الاجتماع بمقر اقامة الرئيس هادي وكرس لمناقشة اتفاف سلام محتمل في عدن.

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اشارت المصادر الى ان الطرفين حسما عدد من نقاط الاختلاف التي كانت عالقة في الاتفاق.

واجرت عدن الغد اتصالاتها حيث قال مصدر حكومي ان التوقيع على الاتفاق ربما يتم خلال ايام لكن مصدرا حكوميا اخرا مقربا من الرئاسة نفى صحة الاقتراب الى تفاهمات تفضي الى توقيع اتفاق السلام هذا.

