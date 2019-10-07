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عدن - ياسمين التهامي - في التربة : فبركات مكشوفة !!

جهينة يمن-خاص

بعد الفبركات الاعلامية المكشوفة لكتائب اعلام الدفع المسبق للتغطية على جريمة القتل التي وقعت يوم 3/10/2019م في الشارع العام وسط مدينة التربة بتعز واسنشهاد اسامة الاشعري وأشرف عبدالجبار وجرح (8) مواطنين وافتعال اشتباكات مع موقع بيحان التابع للواء (35) مدرع الذي لم يرد على مصادر النيران ثم اتهامه بقصف منزل عبده نعمان الزريقي أحد قيادة اللواء الرابع جبلي مشاة لتكون ذريعة لضربه بعد أن أعدوا لها منذ اشهر .

اثارة الرأي العام بهذه التهمة وتحويل موقفه من متعاطف الى الضد وتشكيل غطاء شعبي لعدوانهم على نواة الجيش الوطني بقيادة العميد ركن عدنان الحمادي هي محاولات خاسرة وبائسة .

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وكذا اثارة واستنكاف الاخوة الزريقة ليصوروا المشكلة وكأنها ثأر قبلي بين القبائل لتمييع الجريمة المنظمة لجماعة الحشد الشعبي الخارجة عن النظام والقانون.

بينما البداية والأساس جريمة القتل العمد في وضح النهار ومرتكبيها وهم من يجب ملاحقتهم وتسليمهم للقضاء لينالوا الجزاء الرادع بما اقترفت ايديهم .

وقد تناول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي ظاهرة الانفلات الأمني بالتربة بأنه عمل منظم ومخطط له مسبقا لغرض فرض الامر الواقع على أبناء المديرية وما نتج عنه من قتل وقطع الطريق وترويع الناس الآمنين وبناء المتارس وحفر الخنادق وتمترس القناصة على اسطح العمارات العالية وإطلاق النار الخفيف والمتوسط والثقيل على المنازل في مربع الموت الذي احتله لواء الجبولي-عبده نعمان وتعطيل حركة الأهالي بين التربة وذبحان.

كل ذلك ناتج عن استخفاف تجار الحروب بمطالبة أبناء المديرية تحسين الوضع الأمني وخروج الأطقم والميلحين من مدينة التربة إلى الجبهات ولهذا لابد من التصعيد الشعبي المنظم وصولا إلى عصيان مدني شامل بهدف اخراج اللواء الرابع من العفاء بالأصابح الذي يوفر الحماية للقتلة والمجرمين .