"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية لهذا اليوم

الإثنين 7 أكتوبر 2019 المقاومة كتب الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية، اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2019.

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صحيفة: هذا ما تتطلبه معركة السلام في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/424885/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86 - القصف الحوثي يواصل حصد أرواح المدنيين بتعز https://www.elyamnelaraby.com/424882/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B2 - المليشيا الحوثية تعاود قصف مواقع المشتركة في حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/424881/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9 - الحوثية تُكثف خروفاتها في الدريهمي بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/424879/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%81-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%87%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9 - مأرب.. قوات الجيش تضبط كمية من الحشيش كانت في طريقها إلى الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/424872/%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%B4-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86 - قتلى من المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في المصلوب بالجوف https://www.elyamnelaraby.com/424870/%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81 - 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