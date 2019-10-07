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أنباء عن اتفاق بين الشرعية والانتقالي الجنوبي فى جدة

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أنباء عن اتفاق بين الشرعية والانتقالي الجنوبي فى جدة

الإثنين 7 أكتوبر 2019

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أنباء عن اتفاق بين الشرعية والانتقالي الجنوبي فى جدة

كتب

الخليج 365

تناقلت وسائل إعلام يمنية وحسابات لقيادات سياسية وناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن قرب توصل الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى اتفاق ينهي الأزمة بين الطرفين، في حوار جدة الذي ترعاه المملكة العربية لتوحيد الأطراف في مواجهة الحوثيين.

ويجري الحديث حاليا عن ملامح هذا الاتفاق وأبرزها كما هو متداول إعادة انتشار ضمن التحالف العربي حيث ستحل قوة سعودية مكان القوات الإماراتية في عدن، بينما سيتم إعادة هيكلة الحكومة الشرعية خلال المرحلة المقبلة.

وقالت مصادر متطابقة إن إحلال قوة سعودية في عدن سيكون بمثابة شراكة بينها وقوات الانتقالي الجنوبي تملأ الفراغ في عدن وتمثل الشرعية التي لن يكون في وسعها العودة لعدن قبل إعادة الهيكلة التي يتوقع أن تحقق بعض مطالب المجلس الانتقالي.

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