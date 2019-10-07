البحسني يكشف تعاون قيادات عسكرية مع عناصر إرهابية لاقتحام المكلا (فيديو)

الإثنين 7 أكتوبر 2019

قال اللواء فرج البحسني، محافظ حضرموت، عبر فضائية الغد المشرق، إن هناك عناصر إرهابية لا تتجاوز 100 عنصر؛ استطاعوا دخول المُكلا بتسهيل من قيادات عسكرية تابعة للنظام السابق، حيث تعاونوا مع مليشيا الحوثي الانقلابية، مُضيفاً أن الهدف هو حضرموت وإبعادها عن الوطن والشرعية. وأضاف محافظ حضرموت، خلال حديثه، أن التنسيق تم بالتعاون مع قيادات أمنية كبري، قاصدين تسليم المعسكرات والأسلحة ومراكز الشرطة للعناصر الإرهابية للسيطرة عليها. واستكمل البحسني، المواطنون يتذكرون كيف دخلت هذه العناصر، دون وجود أى مقاومة.

