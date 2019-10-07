خاص.. مخاوف من انتشار الأوبئة بتعز بعد تكدس النفايات عقب إضراب عمال النظافة

الإثنين 7 أكتوبر 2019

انتشار الأوبئة بتعز

كتب الخليج 365 - علي كامل:

أبدى سكان مدينة تعز عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، مخاوفهم من تداعيات صحية بسبب تكدس النفايات في الشوارع والأحياء، خصوصاً مع تدني الخدمات الصحية في المحافظة منذ بدء الحرب.



وذكرت مصادر خاصة لمراسل "الخليج 365"، أنه في سوق المدينة المركزي إنه يخشى من انتشار الأمراض والأوبئة في المدينة بعد تكدس النفايات بسبب إضراب عمال النظافة عن العمل احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم.

وتقول المصادر، إن "النفايات تملأ شوارع مدينة تعز بسبب إضراب عمال النظافة".

وكان موظفوا النظافة ، ومتعاقدين من الديوان والسلطة المحلية نفذوا وقفه احتجاجيه امام مبنى السلطه المحليه، تعبيراً عن غضبهم من استهاتر وعدم مباله السلطة المحلية بهم وعلى راسهم المحافظ ، وطابور وكلائة- الذين لم يكلفوا انفسهم حسم مشاكل صرف ابسط حقوقهم القانونية.

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ويواصل عمال النظافة في المناطق المحررة بتعز احتجاجاتهم على تأخر صرف رواتبهم، مما راكم النفايات في الشوارع والأحياء.

وقال مصدر في صندوق النظافة والتحسين في تعز، إن "إضراب عمال النظافة المستمر نتيجة تأخر الصندوق في صرف رواتبهم للأسبوع الثاني على التوالي، إذ يتم صرف الرواتب نهاية كل أسبوع".

وأوضح أن "السبب وراء تأخير صرف الرواتب للعمال يرجع إلى أن بعض المديريات لا تورد إيرادات الصندوق إلى حسابه منذ فترة، كما أن الإيرادات التي تورد تراجعت بشكل كبير بسبب أعمال الصيانة الجارية في عدة مديريات.

السلطات المحلية في المحافظة وجهت قبل فترة بدعم صندوق النظافة، إلا أن هناك مماطلة، وهو ما لم يقبله العمال الذين أصروا على الإضراب إلى حين صرف مستحقاتهم".

وأشار إلى أن "أعمال النظافة في المحافظة تحتاج إلى دعم كبير لضمان انتظامها، لا سيما مع كثرة النفايات من جراء عودة النازحين إلى منازلهم التي فروا منها أثناء المواجهات المسلحة"، مكرراً دعوة السلطات إلى دعم صندوق النظافة بالمعدات اللازمة لرفع النفايات من الشوارع والأحياء.