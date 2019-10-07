كسر زحف واسع لمليشيات الحوثي وسط تقدم نوعي للقوات الجنوبية بالضالع

الإثنين 7 أكتوبر 2019

الحوثيين

كتب الضالع - الخليج 365

كشف مصدر مطلع في محافظة الضالع، مادار من احداث خلال اليومين الماضيين.



وبينت المصادر، أن القوات الجنوبية المشتركة خاضت معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي في جبهات شخب والريبي بحجر تمكنت من خلالها من كسر زحوفات المليشيات الانقلابية هناك.

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واشارت المصادر إلى أن قوات من اللواء 30 مدرع شنت هجوما عنيفا على مواقع تمركز مسلحي الجماعة الانقلابية تكلل بالسيطرة على تبة مالك غرب القفلة والجعادنه وبلدة بيت الزيدي في قغطبة.

وقالت المصادر، إن كتائب "الشوبجي" واصلت تضييق الخناق على مسلحي الجماعة الحوثية في بلدة الريبي بحجر لتتوسع رقعة المواجهات العسكرية الى بلدة الزمعري المتاخمة للفاخر.

المصادر نفسها نوهت الى ان القوات الجنوبية من خلال عمليات عسكرية نوعية واخرى استباقية كسرت زحوفات الجماعة الانقلابية على قرى بير قيس ولكمة الدوكي والشريفة بحجر غربي الضالع حيث سقط العشرات من مسلحي الحوثي بين قتيل وجريح حسب تاكيد المصادر.