شكرا لقرائتكم خبر عن ‏”شاهد” الشاب السعودي الذي قتل أبيه بالفأس يعترف والسبب صادم!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت تقارير إعلامية، تفاصيل إضافية حول جريمة حي الشرائع بمكة حيث أقدم شاب سعودي على قتل والده الاسبوع الماضي بفأس زراعي.

‏وقالت تقارير محلية إن خلافًا نشب وتجدد بين الابن القاتل، البالغ من العمر 25 عامًا، ووالده البالغ 67 عامًا، فجر الأحد الماضي، في منزلهم بحي الشرائع، وانتهى بقيام الشاب بقتل والده بعدما وجه له عدة ضربات بفأس حديدية. وفق العربي الجديد.

جديد "الخليج 365":

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‏وألقت الشرطة القبض على القاتل، بعد أن احتجزه أفراد أسرته في إحدى الغرف، وأقفلوا الباب عليه، لحين حضور الشرطة.

‏وبحسب معلومات أكيدة من أفراد الأسرة فان القاتل على خلاف دائم مع ابيه المتشدد والذي أصر على منعه مؤخرا من حضور حفلة شيرين عبدالوهاب الشهر الماضي حيث اعتاد حضور برامج الترفيه التي تقيمها هيئة الترفيه، فقرر التخلص من أبيه، وليس كما ادعت الشرطة من أن الشاب القاتل يعاني من اعتلالات نفسية وهي رواية تمت بناء على رغة رئيس هيئة الترفيه مستشار الملك السعودي تركي آل الشيخ.

‏الجريمة البشعة التي استيقظ عليها سكان حي الشرائع بمكة المكرّمة، نفذت في الخامسة فجراً، وكان الابن القاتل في حالة سكر، وممتعظا من شكاية والده المغدور عليه لاقربائه وقيامه بالاتصال على احدى القنوات الفضائية شاكيا عن قيام ابنه بضربه وسط الطريق لانه يريد حضور الحفلات الغنائية التي سمح لها حديثا منذ تولي محمد ن سلمان ولاية العهد في السعودية.

‏من الجدير ذكره أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أطلت في حفل غنائي في جدة بالمملكة العربية السعودية مؤخرا بمناسبة الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني للمملكة.